У квітні 2026 року французьке видання RFI випустило розслідування, яке показало якісний перехід геополітичної ролі України. Наша держава вже воює з Росією не лише на фронті й у Чорному морі, а й через Лівію – у Середземноморʼї.

Мовиться не про одиничну спецоперацію, а про цілу інфраструктуру в західній частині країни. Це понад 200 українських військових і фахівців, три точки дислокації, серед яких академія ВПС у Місраті, база в Завії біля паливного комплексу Мелліта і координаційний майданчик у столиці – Триполі. Лівія стала для Києва частиною нової логіки війни на відстані.

RFI пов'язує лівійський плацдарм з ударами по російському "тіньовому флоту" в Середземному морі, який успішно знищують українські морські безпілотники. До чого тут дрони "Магура" та як Україна змінює свою глобальну вагу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Україна б'є по російському флоту далеко від кордонів?

У грудні 2025 року Україна вперше вразила російський танкер Qendil повітряними дронами за понад 2 000 кілометрів від своєї території. У березні 2026-го російський LNG-танкер Arctic Metagaz загорівся та затонув у районі між Лівією та Мальтою, а Москва заявила, що його атакували українські морські дрони, запущені з лівійського узбережжя.

На цьому тлі Лівія виглядає зручним коридором для ударів по суднах, які Київ вважає частиною російської санкційної артерії.

Один із найцікавіших матеріалів – твердження, нібито на борту Qendil загинув високопосадовий генерал ГРУ Андрій Авер’янов. Але саме тут сюжет починає буксувати. Водночас болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв називає цю історію "цілком фейковою" та заявив, що Авер’янов живий.

Довідково! Андрій Авер’янов – російський генерал-майор, якого відкриті розслідування називають командиром таємного підрозділу ГРУ 29155. Саме з ним розслідувальна організація Bellingcat Христо Грозєва пов’язувала телефонні контакти та мережу офіцерів, які працювали під прикриттям, а британське розслідування у справі отруєння Дон Стерджес зазначало, що відкриті джерела ідентифікують Авер’янова як командира підрозділу 29155 у 2017 – 2018 роках.



Цей підрозділ у західних розслідуваннях фігурує як одна з найагресивніших структур російської військової розвідки: його пов’язували з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, зі спробою підриву складів боєприпасів у чеських Врбетицях і з ширшою кампанією саботажу та підривної діяльності в Європі. Reuters у 2021 році писав, що чеські слідчі вийшли на тих самих російських військових розвідників, яких Британія розшукувала у справі Скрипалів, а пізніші матеріали вже прямо описували Авер’янова як фігуру, що стоїть за підрозділом 29155.

Авер'янов живий і є єдиним джерелом цієї неправдивої чутки є дискредитований акаунт у Telegram, який опублікував її майже три місяці тому,

– написав Грозєв.

Згодом RFI видалило своє розслідування, де стверджувалося, що генерал ГРУ Андрій Авер'янов загинув у грудні під час атаки українських дронів на танкер QENDIL. У редакції пояснили це тим, що не врахували дані про його поїздку на Мадагаскар уже після дати, коли він нібито загинув.



Андрій Аверʼянов

Після публікації розслідування RFI про нібито загибель заступника глави ГРУ та керівника "Африканського корпусу" Андрія Авер’янова під час атаки на російський танкер Qendil біля Лівії, російська сторона це заперечила. Посольство Росії в Лівії також заявило, що генерал "живий і здоровий", а інформація про його смерть – лише чутки.

Il est avec une délégation de Madagascar en février 2026

Крім того, з’явилися дані, які суперечать версії про його загибель: наприкінці грудня 2025 року Авер’янов нібито очолював російську делегацію на Мадагаскарі, а в лютому 2026-го зустрічався з представниками цієї країни в Москві. Фото з цієї зустрічі також оприлюднили у відкритих джерелах.

Що за дрони фігурують у розслідуванні, і чому це важливо?

Ключовий тип морського дрона, який фігурує у цих публікаціях, – Magura V5, український автономний надводний безекіпажний апарат. Саме такий дрон, за даними RFI, вразив Arctic Metagaz. Цей тип дронів топив російські кораблі біля Криму, атакував "Сергія Котова" та навіть, у модифікованій версії, збив російський гелікоптер Мі-8 у Чорному морі.

Мовиться про платформу, яка еволюціонувала з камікадзе-боєприпасу до багатофункціонального морського інструмента.



Характеристики Magura V5

У цій еволюції добре видно, як Україна змінила саму природу морської війни. Зокрема останні версії Sea Baby – іншої української лінійки морських дронів – це пристрої з дальністю до 1 500 кілометрів, корисним навантаженням до 2 000 кілограмів і можливістю нести не тільки вибухівку, а й реактивні системи чи кулеметні установки.

Саме тому українські морські безпілотники перетворилися з дивної новинки на окремий бойовий клас. Вони не лише підпалюють кораблі, а змушують противника змінювати маршрути, ховати флот якомога далі від берегів і переобладнувати охорону судноплавства.



Морський дрон "Магура"

На українському полі бою цей ефект уже відчутний. У 2024 році Україна фактично відкинула російський флот від частини акваторії Чорного моря й змусила його триматися далі від Криму, щоб убезпечити цивільне судноплавство та експортні маршрути.

А в кінці 2024-го та на початку 2025-го морські дрони показали ще одну неприємну для Москви властивість: вони почали працювати не лише по кораблях, а й по повітряних цілях, збиваючи гелікоптери.

Якщо RFI має рацію, то лівійський сюжет – це наступний крок у тій самій логіці. Українська війна виходить за межі чорноморського узбережжя й починає працювати через чужі порти, чужі політичні розклади й чужі моря.

Чи стане присутність у Лівії новою сходинкою для України?

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що така присутність у Середземноморʼї є ознакою виходу України на наступний рівень у військово-політичній вазі у світі.

Павло Нарожний Військовий експерт З початку незалежності Україна виконувала величезну кількість міжнародних місій. Однак в основному це були миротворчі місії. Можна згадати Ірак, країни Африки тощо. Однак у такому форматі, коли Україна сама по собі без співробітництва з союзниками має військові бази за кордоном – це дійсно перехід на інший, якісний рівень. Україна без союзників США і Європи має величезну військову роль і вагу в цьому світі.

Щодо того, чому саме Середземне море стало новим "театром бойових дій" з морськими дронами – причиною тому є закритий Босфор. Це єдиний шлях з Чорного моря для російських військових кораблів, наголошує Нарожний. І він закритий Туреччиною через конвенцію Монтре 1936 року. За нею Туреччина не пропускає через Босфор військові кораблі, які беруть участь у війнах, учасницею яких Туреччина не є.

Єдина російська військова база поза власне Росією та тимчасово окупованими територіями України та інших держав є база в Сирії, каже Нарожний.

Павло Нарожний Військовий експерт Після падіння режиму Башара Асада там, можливо, щось трохи з російського флоту і залишилось, але зовсім трохи. Тому якщо дійсно в Лівії існує база українських фахівців, вона націлена на зовсім інші завдання - знищувати розвідувальний флот Росії, який може маскуватись під цивільні кораблі, і зупиняти дію тіньового флоту Росії. Такі удари ми вже бачили кілька разів і у Чорному, і у Середземному морях, коли знищили газовий танкер. Тому тут завдання – більше зупинити економічний складник, бо військового фактично не залишилось.

Логічним є питання – чи стала Україна передовою державою у використанні морських дронів?

Павло Нарожний Військовий експерт В країнах НАТО морські дрони були ще задовго до повномасштабного вторгнення, вони були націлені на розвідувальні функції. А ось щодо ударних дронів, ми в цьому напрямку "піонери" – я не можу згадати інших роботизованих безпілотних комплексів, якими б керували віддалено і які б завдавали такі удари.

Отже, саме в такому форматі Україна може дійсно бути першою у світі. Однак українські військові – не єдині оператори та виробники морських дронів, наголошує експерт. За його словами, навесні 2026 року було опубліковано відео знищення у Чорному морі морського безекіпажного катера виробництва країн США. Нарожний не виключає, що союзники України могли випробовувати ці катери на російському флоті в Чорному морі.

Загалом ця історія показує не лише те, що Україна навчилася бити по російських цілях далеко за межами власних берегів, а й те, наскільки війна в морі стала грою на випередження. Українські морські дрони перетворили Чорне море на зону, де Росія більше не почувається спокійно, на черзі тепер – Середземне.