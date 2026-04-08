Двухмесячная операция, которую проводили в начале 2025 года, с использованием дрона Malloy T-150 ослабила возможности России обстреливать Херсон. Об этом сообщили в The Telegraph.

Смотрите также Нефтебазы, БРК "Бастион" и ряд логистических объектов: Генштаб раскрыл детали новых ударов

Как ВСУ уничтожили мост дронами?

Украинские офицеры заявили, что впервые в истории смогли уничтожить мост, используя БпЛА. Целью ВСУ стал мост на речке Днепр.

В течение месяцев до операции украинские военные пытались уничтожить мост с помощью ракет и авиаударов, однако ничего не получалось.

Уничтожение моста дронами Malloy T-150: смотрите видео

Мосты относительно легко разрушить снизу, но они спроектированы таким образом, что извне являются чрезвычайно прочными,

– сказал полковник Алексей Булахов.

Задачу передали внутренней команде разработчиков полка под руководством лейтенанта с позывным "Журналист". Такие группы на фронте быстро совершенствуют дроны, постоянно подстраивая их под изменения боевых условий.

Впоследствии один из оккупантов опубликовал фото, на котором видно конструкцию моста "изнутри". Именно это позволило украинским военным ударить по важному объекту.



Российский военный под мостом / Фото Эдуардо Сотерас

Дрон Malloy T-150, которым был поражен мост, ранее использовался для помощи в выпасе скота. Впоследствии его модернизировали для военных целей.

ВСУ провели 30 боевых вылетов в течение 60 дней. За это время было доставлено около 1,5 тонны взрывчатки, а мост получил серьезные повреждения. В конце концов, Силы обороны ударили по мосту ракетой и полностью его уничтожили.

Впрочем, Malloy T-150 уже не так эффективен из-за ограниченной дальности и сложных условий на фронте, где пространство переполнено дронами. В то же время военные уверяют, что имеют другие решения для выполнения подобных задач.

Как ВСУ уничтожают врага дронами?