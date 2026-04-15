Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".
Смотрите также ВСУ разнесли склад с боеприпасами, РЛС и живую силу врага на временно оккупированных территориях
Что известно об ударе по нефтехмезаводу?
Украинские беспилотники 15 апреля атаковали российский нефтехимический завод в городе Стерлитамак, что в Башкоторстане. Дроны 1 Отдельного центра СБС ВСУ преодолели до 1 500 километров расстояния, чтобы ударить по объекту.
"Мадьяр" отметил, что завод специализируется, в частности, на производстве авиационного топлива для поршневых двигателей самолетов и вертолетов.
АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" – часть группы компаний "Росхим". Он снабжает каучук, фенольные антиоксиданты и другие полимерные материалы для военной техники и других оборонных объектов.
Местные ранее публиковали кадры после атаки. На них был виден столб дыма, поднимавшийся в небо в районе важного для России объекта.
Что недавно было под атакой в России?
15 апреля взрывы прогремели в Самаре. После этого белый дым поднялся над территорией завода "Коммунар", где производится взрывчатка и боеприпасы. Он расположен в более чем 800 километрах от границы с Украиной.
Громко было и в Белгородской области. БпЛА могли ударить по складам с горюче-смазочными материалами и объектам логистики русской армии.