Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Смотрите также ВСУ разнесли склад с боеприпасами, РЛС и живую силу врага на временно оккупированных территориях

Что известно об ударе по нефтехмезаводу?

Украинские беспилотники 15 апреля атаковали российский нефтехимический завод в городе Стерлитамак, что в Башкоторстане. Дроны 1 Отдельного центра СБС ВСУ преодолели до 1 500 километров расстояния, чтобы ударить по объекту.

"Мадьяр" отметил, что завод специализируется, в частности, на производстве авиационного топлива для поршневых двигателей самолетов и вертолетов.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" – часть группы компаний "Росхим". Он снабжает каучук, фенольные антиоксиданты и другие полимерные материалы для военной техники и других оборонных объектов.

Местные ранее публиковали кадры после атаки. На них был виден столб дыма, поднимавшийся в небо в районе важного для России объекта.

Что недавно было под атакой в России?