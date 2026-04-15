Удары нанесли 14 апреля и в ночь на 15 апреля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Что известно об ударах ВСУ?
Подразделения Сил обороны ударили по РЛС 96 Л6 в Красногорском, что в Запорожье. Отмечается, что станция входит в состав зенитного ракетного комплекса С-400. Также под ударом была РЛС "Небо-СВУ" в Гвардейском, что в Крыму.
К тому же в Запорожье был атакован вражеский склад с боеприпасами возле поселка Терпенье. А вот склад дронов поражен в Донецкой области, вблизи Горного.
В районе Мариуполя защитники попали в цистерны с топливом, а возле Рыбинского и Тополиного – в склады материально-технического обеспечения россиян.
Кроме того, украинские военные попали по скоплению российских захватчиков у Ивановского и Волфинского, что в Курской области России. Такие же цели поразили на ВОТ Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.
Поражались и другие важные объекты российского агрессора. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Недавние потери армии России
Ночью 14 апреля Силы обороны ударили по месту хранения российских БпЛА и складах боеприпасов, в частности возле аэропорта "Донецк". Известно, что по ним ударили крылатыми ракетами SCALP и управляемыми авиабомбами GBU-39.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что тайная операция включала не только пуск ракет. По его словам, нужные разрешения предоставляют партнеры Украины, а разведка работает над предоставлением необходимых координат.
Всего за сутки 14 апреля оккупанты потеряли 1 010 военных, 1 танк, 50 артсистем и другое вооружение.