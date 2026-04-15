В то же время украинские дроны атаковали склады боеприпасов в Запорожской и Донецкой областях. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, как состоялась такая важная операция и насколько это серьезный удар для России.

Как SCALP разнесли склады российских дронов?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предполагает, что успешное поражение вражеских складов произошло благодаря украинским партизанам.

По его мнению, партизаны, которые остались в Донецке и были инфильтрированы в российские войска, за 12 лет уже могли дослужиться до офицерских званий. И только дело времени, когда они уничтожат россиян, которые пришли на Донбасс.

И сейчас они работают по целеуказанию: разведка, корректировка, доразведка, подтверждение. А авиация по этим данным отрабатывает,

– сказал Свитан.

Он отметил, что россияне используют аэродромное поле аэропорта "Донецк" на временно оккупированной территории Донецкой области не только для хранения дронов. Примечательно, что некоторые цеха там уже переоборудованы для крупноузловой сборки "Гераней".

Полковник запаса отметил, что для успешной работы авиации важны данные разведки, потому что надо четко понимать, в каком здании, чего и сколько хранит противник.

Подняли в воздух самолеты, сбросили SCALP, которые выполнили боевую задачу. Видеоряд является хорошим подтверждением точного попадания и детонации,

– отметил летчик-инструктор.

Он также считает, что Силы обороны отработали по этим складам не только ракетами SCALP, но и некоторыми другими средствами поражения, которые сейчас в экспериментальном режиме тестируются на оперативных тылах россиян.

Как ВСУ ракетами SCALP разбили склады россиян с БПЛА: смотрите видео

Чем особенны удары ракетами SCALP?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также отметил, что для операций с использованием ракет SCALP по оккупированной территории важна точная разведка, слаженность с западными партнерами и длительная подготовка.

Ведь, объяснил он, в таких случаях нельзя действовать по принципу "увидели и запустили". Сначала нужно собрать разведданные, определить цель, подготовить маршрут – только после этого украинские бомбардировщики поднимаются в воздух, чтобы запустить ракеты SCALP и Storm Shadow.

Ракеты одного класса Storm Shadow и SCALP без соответствующего полетного задания не могут работать. Именно партнеры поставляют необходимые разрешения, а наша разведка проводит невероятную работу, чтобы предоставить нужные координаты,

– заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Более того, заметил эксперт, за важными для россиян объектами вроде складов с беспилотниками вблизи Донецка нужно долго наблюдать. Решение об атаке принимают только тогда, когда есть уверенность в том, что она будет иметь невероятный эффект. Поэтому ракеты запускают, когда россияне накопили немало ударных БПЛА, а вся информация тщательно проверена.

Сама по себе операция – это не просто пуск ракеты, а довольно длительная и тайная операция по сбору необходимых данных,

– сказал Кузан.

Только после этого решают, чем именно атаковать цель – SCALP или Storm Shadow. Хотя такие удары могут казаться точечными, подытожил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, на самом деле им предшествует кропотливая работа и точно рассчитанный момент атаки.

Как готовятся удары ракетами SCALP: смотрите видео

Насколько болезненны для России удары SCALP?

Журналистка и психолог Лариса Волошина отметила, что Украина наращивает ракетные удары по врагу, причиняя Кремлю существенный вред.

И россияне в истерике бьются, z-военкоры пишут уже о том, что Путин негодяй и предатель,

– отметила Волошина.

Она отметила, что очень интересно наблюдать за тем, как россияне в пабликах переживают из-за украинских атак и жалуются, где же их ПВО. В то же время они возмущаются из-за того, как НАТО дает Украине разрешение на удары западными ракетами.

На самом же деле, добавила журналистка, Украина уже давно бьет по вражеской армии французскими ракетами SCALP. А HIMARS работали по россиянам в Курской области.

По ее мнению, у россиян происходит какое-то обострение, они пытаются угрожать в ответ на удары Сил обороны по вражеским объектам на временно оккупированных территориях.

У россиян истерика из-за удара Сил обороны ракетами SCALP: смотрите видео

