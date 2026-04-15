Водночас українські дрони атакували склади боєприпасів у Запорізькій та Донецькій областях. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, як відбулася така важлива операція та наскільки це серйозний удар для Росії.

Як SCALP рознесли склади російських дронів?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припускає, що успішне ураження ворожих складів відбулося завдяки українським партизанам.

На його думку, партизани, які залишилися у Донецьку й були інфільтровані в російські війська, за 12 років уже могли дослужитися до офіцерських звань. І лише справа часу, коли вони знищать росіян, які прийшли на Донбас.

І зараз вони працюють за цілевказанням: розвідка, коригування, дорозвідка, підтвердження. А авіація за цими даними відпрацьовує,

– сказав Світан.

Він зауважив, що росіяни використовують аеродромне поле аеропорту "Донецьк" на тимчасово окупованій території Донецької області не лише для зберігання дронів. Примітно, що деякі цехи там уже переобладнані для великовузлового збирання "Гераней".

Полковник запасу наголосив, що для успішної роботи авіації важливі дані розвідки, тому що треба чітко розуміти, в якій будівлі, чого й скільки зберігає противник.

Підняли у повітря літаки, скинули SCALP, які виконали бойове завдання. Відеоряд є гарним підтвердженням точного влучання та детонації,

– зазначив льотчик-інструктор.

Він також вважає, що Сили оборони відпрацювали по цих складах не тільки ракетами SCALP, а й деякими іншими засобами ураження, які нині в експериментальному режимі тестуються на оперативних тилах росіян.

Як ЗСУ ракетами SCALP розтрощили склади росіян із БпЛА: дивіться відео

Чим особливі удари ракетами SCALP?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також наголосив, що для операцій з використанням ракет SCALP по окупованій території важлива точна розвідка, злагодження із західними партнерами та тривала підготовка.

Адже, пояснив він, у таких випадках не можна діяти за принципом "побачили й запустили". Спочатку потрібно зібрати розвіддані, визначити ціль, підготувати маршрут – тільки після цього українські бомбардувальники підіймаються у повітря, щоб запустити ракети SCALP і Storm Shadow.

Ракети одного класу Storm Shadow і SCALP без відповідного польотного завдання не можуть працювати. Саме партнери постачають необхідні дозволи, а наша розвідка проводить неймовірну роботу, щоб надати потрібні координати,

– заявив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Ба більше, зауважив експерт, за важливими для росіян об'єктами на кшталт складів із безпілотниками поблизу Донецька потрібно довго спостерігати. Рішення про атаку ухвалюють лише тоді, коли є впевненість у тому, що вона матиме неймовірний ефект. Тож ракети запускають, коли росіяни накопичили чимало ударних БпЛА, а вся інформація ретельно перевірена.

Сама собою операція – це не просто пуск ракети, а доволі тривала і таємна операція зі збору необхідних даних,

– сказав Кузан.

Тільки після цього вирішують, чим саме атакувати ціль – SCALP чи Storm Shadow. Хоч такі удари можуть здаватися точковими, підсумував голова Українського центру безпеки та співпраці, насправді їм передує кропітка робота й точно розрахований момент атаки.

Як готуються удари ракетами SCALP: дивіться відео

Наскільки болісні для Росії удари SCALP?

Журналістка та психологиня Лариса Волошина наголосила, що Україна нарощує ракетні удари по ворогу, заподіюючи Кремлю суттєвої шкоди.

І росіяни в істериці б'ються, z-воєнкори пишуть уже про те, що Путін негідник та зрадник,

– зазначила Волошина.

Вона зауважила, що дуже цікаво спостерігати за тим, як росіяни у пабліках переймаються через українські атаки й бідкаються, де ж їхня ППО. Водночас вони обурюються через те, як НАТО дає Україні дозвіл на удари західними ракетами.

Насправді ж, додала журналістка, Україна вже давно б'є по ворожій армії французькими ракетами SCALP. А HIMARS працювали по росіянах у Курській області.

На її думку, у росіян відбувається якесь загострення, вони намагаються погрожувати у відповідь на удари Сил оборони по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях.

У росіян істерика через удар Сил оборони ракетами SCALP: дивіться відео

