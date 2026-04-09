Спецпризначенці ГУР змогли "дістати" останній залізничний пором у Керчі. Однак критичною для ворога є не лише ця одинична втрата, але й систематичні атаки Сил оборони. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали удар по порому "Славянін" та розповіли, чому обстріли Криму стали частішими й на що вони вказують.

Чим особливий пором "Славянін", який знищило ГУР?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що пором "Славянін" вже піддавався атакам з боку України. Однак цього разу бійцям ГУР вдалося повністю знищити вже останній залізничний пором у Керченській протоці.

Це суперураження. Річ у тім, що з боку Краснодарського краю підвозять і техніку, і боєкомплекти, і живу силу тощо. Далі все, що рухалося залізницею, заїжджає на цей пором і їде в Керч. Там все відвантажують, а потім вантаж їде ближче до лінії фронту. Звісно, це дуже впливало на поле бою. А зараз перевозити техніку не буде чим,

– наголосив Андрющенко.

На пороми у росіян були грандіозні плани ще з 2022 року. Тоді окупанти обіцяли, що з Єйська та Ростова-на-Дону у порти Маріуполя і Бердянська будуть ходити пороми, з'єднавши через Азовське море окуповані території з російськими.

Однак звідтоді відбулася низка ударів по Кримському мосту, і всі пороми стали обслуговувати потреби російської армії. Адже використовувати Кримський міст для важливих перевезень росіяни бояться до сьогодні.

"Цей пором надважливий, адже він ще й залізничний. Таких у росіян небагато. Це серйозне ураження, воно певною мірою може зрівнятися з ударом по Кримському мосту. До того ж уразити пором – загалом складне завдання. Він ходить по глибині, і хоч є великим, але уразити його в русі на такій відстані – ще той виклик", – пояснив Андрющенко.

Також, на думку Андрющенка, допомогти здійснити атаку могли й українці на окупованих територіях. Адже ударів завдавати не з води, а з повітря. Однак, навіть якщо це не так, збільшення атак по Криму та інших землях, що загарбали росіяни, може посприяти активізації руху опору. Зрештою, одне пов'язане з іншим, тому, вважає Андрющенко, незабаром результативних уражень стане ще більше.

Яке головне завдання ударів по півострову?

Атаки по тимчасово окупованому Криму за останній час справді зросли й вийшли на новий рівень. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що системний характер ударів означає лише одне.

З початку цього року Україна проводить наступальні дії з повітря на окупантів у Криму. Власне, ми виконуємо рішення Генасамблеї ООН про демілітаризацію Криму у зв'язку з незаконною окупацією. Тож Сили оборони проводять наступально-повітряну кампанію за допомогою дронів та інших засобів, щоб очистити Крим від окупантів,

– підкреслив військовий.

Чи не щотижня з'являються офіційні дані від Генштабу ЗСУ, які підтверджують ураження військових цілей на півострові, серед яких: ЗРК, об'єкти ВПК, які забезпечують роботу та логістику російських військ.

Щодо логістики – то це одна з пріоритетних цілей для Сил оборони, адже з Криму росіяни посилюють свої угруповання на лівобережжі Херсонщини, у Запорізькій області тощо.

"Аби позбавити ворога можливості використовувати Крим як велику військову базу, ми вживаємо реальних кроків. Одним із них є знищення порому "Славянін", яким активно користувалися росіяни. Ідеально дійти до ситуації, за якої логістика буде настільки ускладнена для окупантів, що вони просто не зможуть використовувати Крим для свого посилення", – підкреслив Мусієнко.

Бойова робота Сил оборони та безпеки триватиме й далі. Через це Росії ставатиме все складніше на полі бою, адже погана логістика відобразиться на боєздатності російських угруповань вздовж лінії фронту.

До чого готуються Сили оборони у Криму?

Журналіст та блогер Роман Цимбалюк підкреслив, що у Криму все, очевидно, йде не за планом Володимира Путіна. Там українські військові взялися не лише за знищення різних кораблів, але й нафтобаз. Зокрема, нещодавно під ударами опинилась нафтобаза у Феодосії. Окрім неї "мінуснули" й РЛС "Зоопарк", ЗРК "Бук" та ЗРК "Тор", які б мали захищати цей об'єкт.

"Ми бачимо, що комплексів ППО у Криму фактично не залишилося. Ті, які залишилися, не те що нафтобази захистити не можуть, вони не можуть захистити самих себе. Тож наші повітряно-дронові операції мають колосальний ефект", – наголосив Цимбалюк.

Цікаво! Співзасновник української технологічної компанії BlueBird Tech Валерій Зарубін пояснив, що стратегія українських ударів, зокрема, по окупованих територіях полягає у першочерговому знищенні систем ППО. Після цього уражають вже конкретні цілі, у яких не залишилось повітряного захисту.

Журналіст також зауважив, що Сили оборони цілком можуть зробити росіян на окупованому півострові беззахисними. Проте, аби повернути цю територію, необхідно провести наземну операцію.

"Ми до цього готуємось. Після таких точкових ударів полетять літаки з бомбами, і вони почнуть тікати. Захисту більше не буде", – підсумував Цимбалюк.

