Сили оборони України продовжують діяти, щоб послабити наступальні можливості російських військ і зупинити їхню збройну агресію проти України. На цьому наголосили у Генштабі.
Що і де атакували Сили оборони?
9 і 10 квітня українськими військовими було уражено:
- склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області;
- логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині;
- склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області.
Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління БпЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.
Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора – у районі Краснооктябрського Курської області.
Окремо у Генштабі підтвердили результати атаки 5 квітня на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Внаслідок удару було виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.
Останні успішні удари по Росії
Українські військові атакували льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-1 та ЛСП-2 на бурових платформах в Каспійському морі. Ці платформи є важливими для забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами і належать компанії "Лукойл".
Українські сили знищили останній залізничний пором у Керченській протоці, що значно вплине на логістику російських військ. Пором "Славянін" відігравав ключову роль у забезпеченні окупантів в Криму паливом, озброєнням і технікою.
Сили безпілотних систем завдали ударів по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії, пошкодивши резервуари з паливом.