Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що уразили у Каспійському морі?

Попередньо, вдалося атакувати льодостійку стаціонарну платформу (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені Грайфера та льодостійку стаціонарну платформу (ЛСП-1) на платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

За даними Генштабу, обидві платформи розташовані на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливими для забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії Росії проти України,

– наголосили там.