Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также "В связи с негативными событиями": "Стрела" в Брянске остановила работу после атаки

Что поразили в Каспийском море?

Предварительно, удалось атаковать ледостойкую стационарную платформу (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени Грайфера и ледостойкую стационарную платформу (ЛСП-1) на платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

По данным Генштаба, обе платформы расположены на севере Каспийского моря в почти тысяче километров от линии боевого соприкосновения и являются важными для обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины,

– отметили там.