Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что поразили в Каспийском море?
Предварительно, удалось атаковать ледостойкую стационарную платформу (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени Грайфера и ледостойкую стационарную платформу (ЛСП-1) на платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.
По данным Генштаба, обе платформы расположены на севере Каспийского моря в почти тысяче километров от линии боевого соприкосновения и являются важными для обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами.
Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины,
– отметили там.