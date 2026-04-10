О новой партии ликвидированных российских солдат и техники рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 10 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек;
  • танков – 11 848 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 375 (+5);
  • артиллерийских систем – 39 734 (+45);
  • РСЗО – 1 724 (+0);
  • средств ПВО – (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн 88 515 – (+183);
  • специальной техники – 4 119 (+0).

Потери врага на 10 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Заметим, что украинские бойцы уничтожают стратегические вражеские цели. На днях спецназовцы ГУР ликвидировали последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для 24 Канала объяснил, что важность поражения парома можно приравнять к ударам по Крымскому мосту.

Между тем российские информационные ресурсы недавно обнародовали видео из Торецка в Донецкой области, где зафиксированы масштабные разрушения.

Что известно об успешных операциях СОУ по ликвидации врага?

  • Операторы пограничного подразделения "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также технику противника на Южно-Слобожанском направлении. Кроме того, ударили по минометной позиции и атаковали два полевых склада.

  • Ранее украинские силы ударили по фрегату "Адмирал Макаров", который находился в порту Новороссийска. Тогда же под ударом был нефтяной терминал "Шесхарис".