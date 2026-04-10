О новой партии ликвидированных российских солдат и техники рассказали в Генштабе.
Какие потери врага на 10 апреля?
За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:
- личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек;
- танков – 11 848 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 375 (+5);
- артиллерийских систем – 39 734 (+45);
- РСЗО – 1 724 (+0);
- средств ПВО – (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн 88 515 – (+183);
- специальной техники – 4 119 (+0).
Потери врага на 10 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба
Заметим, что украинские бойцы уничтожают стратегические вражеские цели. На днях спецназовцы ГУР ликвидировали последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для 24 Канала объяснил, что важность поражения парома можно приравнять к ударам по Крымскому мосту.
Между тем российские информационные ресурсы недавно обнародовали видео из Торецка в Донецкой области, где зафиксированы масштабные разрушения.
Что известно об успешных операциях СОУ по ликвидации врага?
Операторы пограничного подразделения "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также технику противника на Южно-Слобожанском направлении. Кроме того, ударили по минометной позиции и атаковали два полевых склада.
Ранее украинские силы ударили по фрегату "Адмирал Макаров", который находился в порту Новороссийска. Тогда же под ударом был нефтяной терминал "Шесхарис".