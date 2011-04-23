Кадры из почти уничтоженного города показали в Госпогранслужбе.
Как выглядит Часов Яр?
Часов Яр – город в Донецкой области, что из-за войны России против Украины превратился в руины. В ГПСУ его назвали "город-привод".
Военные на бронетехнике едут по пустым улицам населенного пункта: смотрите видео
К сожалению, от города остался только разбитый бетон, грохот моторов военной техники и грязь под колесами. На фоне активных боевых действий с российской армией Часов Яр потерял признаки жизни, как и многие другие населенные пункты на фронте.
Последние новости с фронта
Анализ ISW показал, что российские войска продолжают атаковать вдоль всей линии фронта, но в последнее время существенно не продвинулись.
В то же время Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. В частности, они нейтрализуют вражеские инфильтрационные группы еще на подходах к поселкам.
Россия планировала наступать на правобережье Херсонщины, Николаевскую область и Одессу. Однако, как пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко для 24 Канала, эти намерения сорваны. Сейчас россияне увязли в боях на Востоке и Юге.