Кадры из почти уничтоженного города показали в Госпогранслужбе.

Как выглядит Часов Яр?

Часов Яр – город в Донецкой области, что из-за войны России против Украины превратился в руины. В ГПСУ его назвали "город-привод".

Военные на бронетехнике едут по пустым улицам населенного пункта: смотрите видео

К сожалению, от города остался только разбитый бетон, грохот моторов военной техники и грязь под колесами. На фоне активных боевых действий с российской армией Часов Яр потерял признаки жизни, как и многие другие населенные пункты на фронте.

Последние новости с фронта

  • Анализ ISW показал, что российские войска продолжают атаковать вдоль всей линии фронта, но в последнее время существенно не продвинулись.

  • В то же время Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. В частности, они нейтрализуют вражеские инфильтрационные группы еще на подходах к поселкам.

  • Россия планировала наступать на правобережье Херсонщины, Николаевскую область и Одессу. Однако, как пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко для 24 Канала, эти намерения сорваны. Сейчас россияне увязли в боях на Востоке и Юге.