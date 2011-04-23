Кадри з майже знищеного міста показали у Держприкордонслужбі.
Дивіться також СОУ мають успіхи біля Покровська й знищують інфільтраційні групи ворога: карти ISW на 9 квітня
Який вигляд має Часів Яр?
Часів Яр – місто на Донеччині, що через війну Росії проти України перетворилось на руїни. У ДПСУ його назвали "місто-привід".
Військові на бронетехніці їдуть пустими вулицями населеного пункту: дивіться відео
На жаль, від міста залишився лише розбитий бетон, гуркіт моторів військової техніки та багнюка під колесами. На тлі активних бойових дій із російською армією Часів Яр втратив ознаки життя, як і багато інших населених пунктів на фронті.
Останні новини з фронту
Аналіз ISW показав, що російські війська продовжують атакувати вздовж усієї лінії фронту, але останнім часом суттєво не просунулись.
Водночас Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Зокрема, вони нейтралізують ворожі інфільтраційні групи ще на підходах до селищ.
Росія планувала наступати на правобережжя Херсонщини, Миколаївщину та Одесу. Проте, як пояснив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко для 24 Каналу, ці наміри зірвані. Наразі росіяни зав'язли у боях на Сході та Півдні.