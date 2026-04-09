Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, що по "Славяніну" українські сили раніше вже завдавали ударів. Проте цього разу росіяни, напевно, його кінцево втратили.

Дивіться також Знищили літак АН-72П та 4 "Оріони": ЗСУ рознесли окупантів у Криму

Як вдалося уразити пором "Славянін"?

Андрющенко пояснив, які функції виконував паром "Славянін". З боку Краснодарського краї Росії залізницею підвозилась техніка, боєкомплекти, жива сила може, автотехніка, паливно-мастильні матеріали. Загалом, майже все, що можна було перевозити залізницею.

Все це заїжджало на цей пором, потім переміщалося до Керчі, де вивантажувалось. Після цього, так само залізницю, переміщалося до Джанкоя, Мелітополя. Якщо росіянам щастило, то вони проскакували до Волновахи. Тому удар по "Славяніну", як зауважив він, досить сильно впливає на лінію фронту.

Тепер окупантам немає чим перевозити, зокрема, техніку та озброєння. Хіба що на шлюпках малого флоту, який у них ще залишився. А цілих поромів у не залишилось,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Він нагадав, що у 2022 році росіяни обіцяли, що такі пороми будуть ходити із Єйська та із Ростова-на-Дону у порти Маріуполя і Бердянська. Вони мали з'єднати через Азовське море окуповані території з російськими.

Зверніть увагу! На думку військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ Олександра Мусієнка, Україна з початку 2026 року здійснює наступальні операції з повітря на окупований Крим. Зокрема, щоб позбавити росіян можливості використовувати Кримський півострів як велику військову базу, українські сили вживають реальні дії, наприклад, знищили пором "Славянін". Україні було б ідеально дійти до межі, коли логістика ворога буде настільки ускладнена, що він не зможе "використовувати Крим для свого посилення".

Однак потім, за його словами, стався Кримський міст і всі пороми стали обслуговувати потреби російської армії. Тому що вони не можуть функціонально використовувати на 100% Кримський міст, адже бояться це робити.

Тому цей паром надважливий, тому що він ще й залізничний Таких у росіян не дуже багато – усього приблизно 10, які стояли на цій лінії. А "Славянін", мабуть, єдиний залізничний пором. Тому це дійсно серйозне ураження, фактично як мікро Кримський міст,

– відзначив Петро Андрющенко.

До того ж уразити пором, за його словами, доволі складно. Він не ходить по великій глибині та хоч і не дуже швидкий, але атакувати його у русі, з повітря та ще й так далеко – це справжній виклик.

Керівник Центру вивчення окупації припустив, що, можливо, хтось з Криму допоміг це зробити. Днями у Криму заарештували жінку, яка допомагала українським Силам оборони наводити ракетні засоби по Керчі та Феодосії. Це може бути правдою, а може – ні, тому що зроблено для заспокоєння росіян.

Однак це демонструє, на думку Андрющенка, те, що чим більше ударів українські сили завдаватимуть по Росії і насамперед по окупованих територіях, то більше наших людей в окупації бачитимуть це. І тоді вони саме наші люди більше допомагатимуть Україні.

