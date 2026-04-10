Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Що сталось зі "Стрілою" в Брянську?

Потужне російське підприємство АТ "Стріла" на території Суземки, Брянської області постачає комплектуючі до крилатих ракет, зокрема дроселі. Раніше воно було атаковане двічі, і стільки ж разів відновлювало роботу.

За отриманими даними приватної розвідувальної компанії Dallas, 12 березня 2026 року підприємство повідомило своїм клієнтам, що скорочує терміни виробництва дроселів типу Д13В до 120 днів. Це свідчило про відновлення потужностей, а також про розширення спроможностей.

Лист від АТ "Стріла" до клієнтів / Документ наданий 24 Каналу

Однак 31 березня 2026 року по підприємству вкотре вгатили. Тому наступного дня виконуючий обов'язки гендиректора "Стріли" Миколай Третяков вимушено повідомив начальника військової прийомки міноборони Росії про призупинення роботи. Договірні обов'язки із клієнтами завод нібито виконає після ймовірного відновлення.

Сталось це, як він пояснив, "у зв'язку з негативними подіями, що відбулися на території Суземки, Суземського району Брянської області 31 березня 2026 року".

Лист про призупинення роботи АТ "Стріла" / Документ наданий 24 Каналу

