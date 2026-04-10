Было поражено:

склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области;

логистический хаб в районе Новоазовска в Донецкой области;

склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области.

Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по пунктам управления БпЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области.

Также поражено сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Часов Яр и Великая Новоселка Донецкой области, Перевальск на Луганщине; а также непосредственно на территории агрессора – в районе Краснооктябрьского Курской области.

Подтверждены результаты поражения 5 апреля нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в результате чего выведены из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.