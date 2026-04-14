Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі з'ясовують масштаби пошкоджень.

Дивіться також Майже тисяча "відмінусованих" і не лише: які втрати росіян на 14 квітня

Які російські цілі атакували?

Генштаб наголошує, що у рамках зниження можливостей російської ППО українські бійці атакували радіолокаційну станцію "Небо-У", розташовану у місті Феодосія, що на території тимчасово окупованого Криму.

Також раніше уразили радіолокаційну станцію системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє, що у Бєгородській області.