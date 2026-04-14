Про нову партію ліквідованих окупантів, а також їхню техніку, розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 14 квітня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб;
- танків – 11 863 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3);
- артилерійських систем – 39 953 (+38);
- РСЗВ – 1 732 (+4);
- засобів ППО – 1 346 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 893 000 (+201);
- спеціальної техніки – 4 123 (+0).
Цікаво! Українські НРК та БпЛА вперше захопили ворожу позицію без участі піхоти та втрат з українського боку.
Втрати Росії станом на 14 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
Зазначимо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що російська ППО суттєво ослабла, зокрема в Криму, де ЗСУ значно скоротили її потенціал. За його словами, це призводить до втрати півостровом статусу безпечного тилу для окупантів.
Що відомо про останні успішні операції Сил оборони?
Серед нещодавніх ударів – ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", яка є важливою ланкою інфраструктури "Транснафти", а також зенітного ракетного комплексу "Тор-М1".
Крім того, українські сили вдарили по логістичних об'єктах і скупченнях військ противника в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і Курській області Росії. Підтверджено також атаку на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", де були виведені з ладу технологічні потужності.
Окремо повідомляється про ураження льодостійких стаціонарних платформ ЛСП-1 і ЛСП-2 на бурових установках у Каспійському морі, які розташовані майже за 1000 кілометрів від фронту.