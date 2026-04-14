Про нову партію ліквідованих окупантів, а також їхню техніку, розповіли в Генштабі.

Читайте також Як зараз виглядають Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка: моторошні фото

Які втрати ворога на 14 квітня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб;

танків – 11 863 (+2);

бойових броньованих машин – 24 389 (+3);

артилерійських систем – 39 953 (+38);

РСЗВ – 1 732 (+4);

засобів ППО – 1 346 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 893 000 (+201);

спеціальної техніки – 4 123 (+0).

Цікаво! Українські НРК та БпЛА вперше захопили ворожу позицію без участі піхоти та втрат з українського боку.



Втрати Росії станом на 14 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

Зазначимо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що російська ППО суттєво ослабла, зокрема в Криму, де ЗСУ значно скоротили її потенціал. За його словами, це призводить до втрати півостровом статусу безпечного тилу для окупантів.

Що відомо про останні успішні операції Сил оборони?