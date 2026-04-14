Страшні кадри показали у Центрі стратегічних комунікацій. Там виклали світлини з Google Earth.
Як виглядають Часів Яр, Бахмут, Авдіївка?
Там, де колись були ряди будівель, – тепер пустка. Росіяни зруйнували все до фундаменту.
Не "звільнення", а масштабні руйнування. Ось так насправді виглядає "русский мир". Міста, які Росія не змогла захопити, вона просто знищила,
– написали в Центрі стратегічних комунікацій.
Українські міста, зруйновані Росією / Фото Google Earth
Довідка. Google Earth – програма компанії Google, яка відображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в мережу Інтернет було викладено аерофотознімки та супутникові знімки більшої частини Землі.
Іноді гуглкарти – єдиний зв'язок з минулим
Українці, які народилися на нині окупованих Росією територіях, час від часу "блукають" гуглкартами, пригадуючи рідні вулиці.
Або навіть знаходячи там себе – із часів до війни.
Що зараз відбувається на окупованих територіях?
Днями блогер Денис Казанський показав відео щасливого окупанта з Авдіївки. Молодий хлопець заявив, що "раніше Бог покинув це місто, але тепер повертається, тому природа розпускається". Про людей, чиїм подвір'ям ходить, він сказав: "перейшли на бік України та звалили звідси конкретно".
Донецький бойовик розкритикував Путіна
Один з ватажків окупантів на Донбасі, Павло Губарєв, дав інтерв'ю на 4 години. У ньому визнав, що без російської армії бойовики не змогли би втримати владу на Донбасі. А про руйнування росіянами українських міст висловився так: "Такий вигляд мають усі війни". Водночас Путіна він назвав випадковою людиною у владі.
До слова, 12 квітня 2014 року в Слов'янськ увійшла озброєна група під керівництвом Ігоря Гіркіна. Вона встановила контроль над містом, після чого Україна оголосила про початок антитерористичної операції (АТО).