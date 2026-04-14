Страшні кадри показали у Центрі стратегічних комунікацій. Там виклали світлини з Google Earth.

Як виглядають Часів Яр, Бахмут, Авдіївка?

Там, де колись були ряди будівель, – тепер пустка. Росіяни зруйнували все до фундаменту.

Не "звільнення", а масштабні руйнування. Ось так насправді виглядає "русский мир". Міста, які Росія не змогла захопити, вона просто знищила,

– написали в Центрі стратегічних комунікацій.

Українські міста, зруйновані Росією / Фото Google Earth

Довідка. Google Earth – програма компанії Google, яка відображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в мережу Інтернет було викладено аерофотознімки та супутникові знімки більшої частини Землі.

Іноді гуглкарти – єдиний зв'язок з минулим

Українці, які народилися на нині окупованих Росією територіях, час від часу "блукають" гуглкартами, пригадуючи рідні вулиці.

Або навіть знаходячи там себе – із часів до війни.

Що зараз відбувається на окупованих територіях?

Днями блогер Денис Казанський показав відео щасливого окупанта з Авдіївки. Молодий хлопець заявив, що "раніше Бог покинув це місто, але тепер повертається, тому природа розпускається". Про людей, чиїм подвір'ям ходить, він сказав: "перейшли на бік України та звалили звідси конкретно".

