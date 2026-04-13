Чого навчають на полігонах та навчальних центрах на ТОТ України?

З огляду на значні втрати серед російських солдатів, ця схема також стала джерелом доходу для ворожого командування. За словами полонених, новобранців насамперед навчають не веденню бойових дій, а тому, як платити.

Ключовою фігурою цієї системи називають генерал-лейтенанта Сергія Медведєва з позивним "Єрмак". Йому підпорядковані полігони на тимчасово окупованих територіях. Формально він мав боротися з корупцією, однак, як стверджується, фактично очолив схему заробітку на військових.

Російські офіцери пропонують новобранцям платні "послуги": від додаткової їжі до сигарет. Для цього військовим пропонують передати банківську картку – товари купують у місті, але з комісією, яка може сягати 10 тисяч рублів.

Окрема практика – придбання форми та екіпірування. Новобранців організовано возять у визначені військові магазини.

Нам сказали, що бронежилетів на вас нема, треба їхати купувати. Там був один військторг. Як казали, це військовий торг господаря полігону…

– розповів Сергій Бєзгубов, полонений окупант зі 11 ОШБр ЗС Росії.

Альтернативою є так звані мобільні магазини, які приїжджають безпосередньо до навчальних центрів. Середній чек за спорядження становить близько 100 тисяч рублів.

"Коли у навчальному центрі в Луганську були, там амуніцію – бронежилет, берці, форму, все що завгодно… плити можна було купити. Ну, там за завищеними цінами, ніж у військторгах. Там щонеділі приїжджали, продавали.", – каже Микола Кірілов, російський полонений з тієї ж бригади.

Олексій Сілов, полонений з 11 ОШБр ЗС Росії також розповів, що йому та його російським побратимам видали спорядження, але в ньому нестерпно було навіть рухатися.

Я, виходить, із цих грошей витратив більше ніж 100 тисяч рублів на те, щоб одягнутися,

– сказав Сілов.

За словами свідків, тих, хто відмовляється купувати спорядження, можуть змушувати до цього погрозами – зокрема, утриманням у так званій "ямі".

Також описується практика, коли військовим змінюють обіцяну спеціалізацію перед завершенням підготовки. Наприклад, Вадим Дмитрієв із 38-ї штурмової бригади армії Росії розповів, що замість роботи механіком його відправили на штурм.

"А потім просто дізнався, що всі, хто приїжджають через штурм, проходять. Потрібно пройти хоча б перше бойове завдання, а там далі вже на розсуд", – розповів Дмитрієв.

Крім того, контрактникам наказують передавати свої банківські картки командирам нібито "для збереження". Тим, хто відмовляється, погрожують відправленням у бій без належного спорядження.

Хто не здасть, той піде на бойове завдання без бойового комплекту, в одному бронежилеті, можна сказати,

– сказав Вадим Дмитрієв, полонений 38 ШБр ЗС Росії.

За підрахунками, один навчальний центр може готувати до 2 000 осіб щомісяця. При цьому лише на продажі спорядження суми можуть сягати сотень мільйонів рублів. Загалом під контролем Медведєва, як стверджується, перебуває щонайменше 15 таких полігонів.

Фінал цієї системи однаковий: після того, як у військових вичерпуються кошти, їх відправляють на бойові завдання з високим ризиком. Частині з них вдалося вижити, здавшись у полон. Що не міняє суті. Війна для російської системи – це просто бізнес на крові власних дурнів.

Варто зазначити, що українські військові постійно б'ють по скупченню живої сили ворога на тимчасово окупованій території та безпосередньо в Росії. У Генштабі 10 квітня розповідали, що Сили оборони атакували логістичні об'єкти та зосередження живої сили ворога в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях України та Курській області Росії.