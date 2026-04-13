Про це у коментарі "Суспільному" повідомив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев.

Що відомо про розстріляних українських військовополонених?

Саранцев повідомив, що наразі на ділянці, де перебувають тіла розстріляних росіянами українських військовослужбовців, складна безпекова ситуація, тож здійснити евакуацію неможливо. Водночас особи військових уже встановлені.

Евакуація тіл ще не відбулася, оскільки там ситуація дуже динамічна і зараз немає тих умов, які б дозволили безпечно здійснити евакуацію,

– каже речник 14-го корпусу.

Важливо! З радіоперехоплень стало відомо, що Росія планує заперечувати факти воєнного злочину й наполягатиме на тому, що відео є інсценуванням, яке зняли безпосередньо українці.

Окупанти розстріляли українських полонених: які деталі відомі?