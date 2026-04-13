Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев.
Что известно о расстрелянных украинских военнопленных?
Саранцев сообщил, что сейчас на участке, где находятся тела расстрелянных россиянами украинских военнослужащих, сложная ситуация с безопасностью, поэтому осуществить эвакуацию невозможно. В то же время личности военных уже установлены.
Эвакуация тел еще не состоялась, поскольку там ситуация очень динамичная и сейчас нет тех условий, которые бы позволили безопасно осуществить эвакуацию,
– говорит представитель 14-го корпуса.
Важно! Из радиоперехватов стало известно, что Россия планирует отрицать факты военного преступления и будет настаивать на том, что видео является инсценировкой, которое сняли непосредственно украинцы.
Оккупанты расстреляли украинских пленных: какие детали известны?
11 апреля аналитический проект DeepState сообщил, что российские военные расстреляли четырех украинских военнопленных, после того, как взяли их в плен, вблизи поселка Ветеринарное в Харьковской области.
Впоследствии преступление подтвердили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры и возбудили уголовное дело по этому факту.