Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев.

Смотрите также Путин этого уже не контролирует: эксперт сказал, что четко показало пасхальное перемирие

Что известно о расстрелянных украинских военнопленных?

Саранцев сообщил, что сейчас на участке, где находятся тела расстрелянных россиянами украинских военнослужащих, сложная ситуация с безопасностью, поэтому осуществить эвакуацию невозможно. В то же время личности военных уже установлены.

Эвакуация тел еще не состоялась, поскольку там ситуация очень динамичная и сейчас нет тех условий, которые бы позволили безопасно осуществить эвакуацию,

– говорит представитель 14-го корпуса.

Важно! Из радиоперехватов стало известно, что Россия планирует отрицать факты военного преступления и будет настаивать на том, что видео является инсценировкой, которое сняли непосредственно украинцы.

