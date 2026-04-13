Об этом пишет 24 Канал.

Чему учат на полигонах и учебных центрах на ВОТ Украины?

Учитывая значительные потери среди российских солдат, эта схема также стала источником дохода для вражеского командования. По словам пленных, новобранцев прежде всего обучают не ведению боевых действий, а тому, как платить.

Ключевой фигурой этой системы называют генерал-лейтенанта Сергея Медведева с позывным "Ермак". Ему подчинены полигоны на временно оккупированных территориях. Формально он должен был бороться с коррупцией, однако, как утверждается, фактически возглавил схему заработка на военных.

Российские офицеры предлагают новобранцам платные "услуги": от дополнительной еды до сигарет. Для этого военным предлагают передать банковскую карточку – товары покупают в городе, но с комиссией, которая может достигать 10 тысяч рублей.

Отдельная практика – приобретение формы и экипировки. Новобранцев организованно возят в определенные военные магазины.

Нам сказали, что бронежилетов на вас нет, надо ехать покупать. Там был один военторг. Как говорили, это военный торг хозяина полигона…

– рассказал Сергей Безгубов, пленный оккупант из 11 ОШБр ВС России.

Альтернативой являются так называемые мобильные магазины, которые приезжают непосредственно в учебные центры. Средний чек за снаряжение составляет около 100 тысяч рублей.

"Когда в учебном центре в Луганске были, там амуницию – бронежилет, берцы, форму, все что угодно... плиты можно было купить. Ну, там по завышенным ценам, чем в военторгах. Там каждое воскресенье приезжали, продавали.", – говорит Николай Кириллов, российский пленный из той же бригады.

Алексей Силов, пленный из 11 ОШБр ВС России также рассказал, что ему и его российским собратьям выдали снаряжение, но в нем невыносимо было даже двигаться.

Я, получается, из этих денег потратил более 100 тысяч рублей на то, чтобы одеться,

– сказал Силов.

По словам свидетелей, тех, кто отказывается покупать снаряжение, могут заставлять к этому угрозами – в частности, содержанием в так называемой "яме".

Также описывается практика, когда военным меняют обещанную специализацию перед завершением подготовки. Например, Вадим Дмитриев из 38-й штурмовой бригады армии России рассказал, что вместо работы механиком его отправили на штурм.

"А потом просто узнал, что все, кто приезжают через штурм, проходят. Нужно пройти хотя бы первое боевое задание, а там дальше уже на усмотрение", – рассказал Дмитриев.

Кроме того, контрактникам приказывают передавать свои банковские карточки командирам якобы "для сохранности". Тем, кто отказывается, угрожают отправкой в бой без надлежащего снаряжения.

Кто не сдаст, тот пойдет на боевое задание без боевого комплекта, в одном бронежилете, можно сказать,

– сказал Вадим Дмитриев, пленный 38 ШБр ВС России.

По подсчетам, один учебный центр может готовить до 2 000 человек ежемесячно. При этом только на продаже снаряжения суммы могут достигать сотен миллионов рублей. Всего под контролем Медведева, как утверждается, находится не менее 15 таких полигонов.

Финал этой системы одинаков: после того, как у военных исчерпываются средства, их отправляют на боевые задачи с высоким риском. Части из них удалось выжить, сдавшись в плен. Что не меняет сути. Война для российской системы – это просто бизнес на крови собственных дураков.

Стоит отметить, что украинские военные постоянно бьют по скоплению живой силы врага на временно оккупированной территории и непосредственно в России. В Генштабе 10 апреля рассказывали, что Силы обороны атаковали логистические объекты и сосредоточения живой силы врага в Запорожской, Донецкой, Луганской областях Украины и Курской области России.