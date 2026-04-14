Страшные кадры показали в Центре стратегических коммуникаций. Там выложили фотографии с Google Earth.

Смотрите также Россия развернула целую сеть полигонов и учебных центров на ВОТ: чему там учат оккупантов

Как выглядят Часов Яр, Бахмут, Авдеевка?

Там, где когда-то были ряды зданий, – теперь пустота. Россияне разрушили все до фундамента.

Не "освобождение", а масштабные разрушения. Вот так на самом деле выглядит "русский мир". Города, которые Россия не смогла захватить, она просто уничтожила,

– написали в Центре стратегических коммуникаций.

Украинские города, разрушенные Россией / Фото Google Earth

Справка. Google Earth – программа компании Google, которая отображает виртуальный глобус. В рамках этого проекта в сеть Интернет были выложены аэрофотоснимки и спутниковые снимки большей части Земли.

Иногда гугл-карты – единственная связь с прошлым

Украинцы, которые родились на ныне оккупированных Россией территориях, время от времени "гуляют" по гугл-картам, вспоминая родные улицы.

Или даже находя там себя – довоенных времен.

Что сейчас происходит на оккупированных территориях?

На днях блогер Денис Казанский показал видео счастливого оккупанта из Авдеевки. Молодой парень заявил, что "раньше Бог покинул этот город, но теперь возвращается, поэтому природа распускается". О людях, чьим двором ходит, он сказал: "перешли на сторону Украины и свалили отсюда конкретно".

Радостный оккупант в Авдеевке: смотрите видео

Донецкий боевик раскритиковал Путина