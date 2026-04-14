О новой партии ликвидированных оккупантов, а также их технике, рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 14 апреля?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 312 960 (+820) человек;

танков – 11 863 (+2);

боевых бронированных машин – 24 389 (+3);

артиллерийских систем – 39 953 (+38);

РСЗВ – 1 732 (+4);

средств ПВО – 1 346 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 893 000 (+201);

специальной техники – 4 123 (+0).

Интересно! Украинские НРК и БпЛА впервые захватили вражескую позицию без участия пехоты и потерь с украинской стороны.



Потери России по состоянию на 14 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Отметим! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что российская ПВО существенно ослабла, в частности в Крыму, где ВСУ значительно сократили ее потенциал. По его словам, это приводит к потере полуостровом статуса безопасного тыла для оккупантов.

