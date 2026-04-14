О новой партии ликвидированных оккупантов, а также их технике, рассказали в Генштабе.

Читайте также Как сейчас выглядят Бахмут, Марьинка, Авдеевка: жуткие фото

Какие потери врага на 14 апреля?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 312 960 (+820) человек;
  • танков – 11 863 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 389 (+3);
  • артиллерийских систем – 39 953 (+38);
  • РСЗВ – 1 732 (+4);
  • средств ПВО – 1 346 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 893 000 (+201);
  • специальной техники – 4 123 (+0).

Интересно! Украинские НРК и БпЛА впервые захватили вражескую позицию без участия пехоты и потерь с украинской стороны.

Потери России по состоянию на 14 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Отметим! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что российская ПВО существенно ослабла, в частности в Крыму, где ВСУ значительно сократили ее потенциал. По его словам, это приводит к потере полуостровом статуса безопасного тыла для оккупантов.

Что известно о последних успешных операциях Сил обороны?

  • Среди недавних ударов – поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является важным звеном инфраструктуры "Транснефти", а также зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".

  • Кроме того, украинские силы ударили по логистическим объектам и скоплениям войск противника в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Курской области России. Подтверждена также атака на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где были выведены из строя технологические мощности.

  • Отдельно сообщается о поражении ледостойких стационарных платформ ЛСП-1 и ЛСП-2 на буровых установках в Каспийском море, которые расположены почти в 1000 километрах от фронта.