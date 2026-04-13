Эти беспилотные системы впервые захватили вражескую позицию. О таком 13 апреля, в День работника оборонно-промышленного комплекса, рассказал президент Владимир Зеленский.

Что известно о взятии позиций россиян роботизированным комплексом?

Глава государства рассказал, что во время операции, которую выполнили без привлечения пехоты и без потерь с украинской стороны, удалось взять в плен оккупантов.

Он отметил, что роботы "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля" и другие наземные роботизированные комплексы только за три месяца совершили на фронте более 22 тысяч миссий.

Фактически это означает десятки тысяч случаев, когда вместо военных в опасные зоны отправлялась техника, сохраняя жизни людей. Речь идет о применении современных технологий, направленных на главную ценность – защиту жизни.

Украина не только не отстает от изменений, Украина – среди лидеров в развитии технологий безопасности. Наш украинский опыт безопасности, наша военная экспертиза – сейчас это самый желаемый товар для десятков стран мира,

– подчеркнул Зеленский.

Кстати, в этот же день в украинском МИДе показали обновленную экспозицию оружия украинского производства. В частности, на выставке представлены крылатые ракеты RK-360 "Нептун", Areion и "Фламинго", дроны Buntar-3, GOR, "Январь", "Сова-15о".