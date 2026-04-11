Також під удар потрапили склади боєприпасів, пункти управління дронами та райони зосередження живої сили. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також Росіяни скоро не зможуть бути в Криму: авіаексперт розкрив, скільки систем ППО знищили ЗСУ

Що відомо про удар?

Сили оборони України вчора та в ніч на 11 квітня завдали серії вогневих ударів по логістичних та стратегічних об’єктах російської армії як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо на території держави-агресора.

Як повідомляють джерела в СБУ, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" спільно з іншими підрозділами влаштували "бавовну" на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Кримська» у Краснодарському краї Росії. Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Тихорєцьк – Новоросійськ-2" та належить компанії "Транснефть".

Станція відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових, зокрема бази тактичної авіації "Кримськ" та бази Чорноморського флоту у Новоросійську. За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа, а також зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки Росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ, – зазначає проінформоване джерело.

Паралельно, як зазначають у Генштабі, Сили оборони уразили й інші об’єкти нафтової інфраструктури противника. Зокрема, йдеться про нафтобазу "Гвардійська" на тимчасово окупованій території Криму, яка також використовується для забезпечення окупаційної армії. Окрім цього, зафіксовано ураження складів боєприпасів у районах населених пунктів Македонівка та Донецьк у Донецькій області, а також Осипенко у Запорізькій області.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Окремо під вогневе ураження потрапили райони зосередження живої сили противника поблизу Степового Дніпропетровської області, а також Степногірського, Приазовського та Рибного на Запоріжжі.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків наразі уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України.

