Также под удар попали склады боеприпасов, пункты управления дронами и районы сосредоточения живой силы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

Что известно об ударе?

Силы обороны Украины вчера и в ночь на 11 апреля нанесли серии огневых ударов по логистическим и стратегическим объектам российской армии как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно на территории государства-агрессора.

Как сообщают источники в СБУ, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими подразделениями устроили "хлопок" на линейной производственно-диспетчерской станции "Крымская" в Краснодарском крае России. Этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Тихорецк – Новороссийск-2" и принадлежит компании "Транснефть".

Станция играет важную роль в обеспечении топливом российских военных, в частности базы тактической авиации "Крымск" и базы Черноморского флота в Новороссийске. По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар, а также зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.

СБУ последовательно снижает способности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия будет вести войну против Украины. Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и затрудняет обеспечение его войск, – отмечает информированный источник.

Параллельно, как отмечают в Генштабе, Силы обороны поразили и другие объекты нефтяной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о нефтебазе "Гвардейская" на временно оккупированной территории Крыма, которая также используется для обеспечения оккупационной армии. Кроме этого, зафиксировано поражение складов боеприпасов в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко в Запорожской области.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалово Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.

Отдельно под огневое поражение попали районы сосредоточения живой силы противника вблизи Степного Днепропетровской области, а также Степногорского, Приазовского и Рыбного в Запорожье.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются. В Силах обороны отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

