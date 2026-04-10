Вражеские силы ПВО пытались отражать удар, однако им это не совсем удавалось. Информацию об атаках активно распространяют в сети. Последствия ударов показали и в телеграмм-канале Exilenova+.

Где было неспокойно из-за атаки добрых дронов и ракет?

В городе Саранске после объявления ракетной опасности местные жители сообщали о задымлении. По их словам, в городе возник пожар.

Во временно оккупированном Мелитополе местные источники информировали о попадании по электроподстанции, что повлекло частичное обесточивание города.

В Перевальске Луганской области, по предварительным данным, беспилотники нанесли удары по целям, в частности, сообщается о возможном попадании в районе ремонтно-механического завода.

В городе Гуковом на Ростовщине после атаки БпЛА вспыхнул масштабный пожар. Местные жители утверждают, что перед этим прогремел мощный взрыв.



Взрыв в Гуково был очень сильным / Фото Exilenova+

Также сообщается о громких звуках во временно оккупированном Мариуполе. Кроме этого, жители Ростовской области заявляют о вероятном пролете ракет над регионом.

Сообщалось и об атаке на Волгоградскую область, где, вероятно, под прицелом был НПЗ "Лукойл".

А в Казани впервые был зафиксирован звук сирены воздушной тревоги, что вызвало удивление среди местных жителей. Они не ожидали, что война доберется и до них.

Кстати, вопрос возможных ударов по Москве возникает каждый раз после очередных атак России по Украине. Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин в эфире 24 Канала отметил, что достичь российской столицы реально не только с помощью ракетных ударов, однако сейчас приоритеты украинских сил сосредоточены на других, более стратегически важных целях.

