Об этом пишут губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Телеграм, OSINTеры "КиберБорошнои командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно о взрывах в Вологодской области?

Около 12:00 местный губернатор сообщил о якобы сбитии не менее 13 ударных беспилотников на подлете к промзоне Череповца. По его словам, тогда экстренные службы уже работали над ликвидацией последствий атаки.

В то же время в соцсетях начали распространяться видео последствиями прямого поражения местного химического завода.

Тогда как специалисты "КиберБорошно" уточнили, что ударные дроны атаковали два из трех аммиачных цехов завода "Череповец-Азот", мощность которых составляет 900 тысяч тонн в год. Также, вероятно, попадание состоялось в хранилище аммиака этих цехов. OSINTеры добавили, что после начала полномасштабного вторжения это здание было дополнительно защищено специальной металлической конструкцией для защиты от попадания беспилотников.

Важно! Предприятие "Череповец-Азот" обеспечивает около 6% производства аммиака в России, тогда как в целом на его долю приходится примерно 10% всего объема выпуска этой продукции в стране.

По данным командующего СБС ВСУ, этот завод является настоящим химическим гигантом в России, производя сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция предприятия обеспечивает сырье для производства тротила, гексогена и других компонентов, которые используются в изготовлении боеприпасов.

Кроме того, продукция завода экспортируется в Европу, Азии и Латинской Америки.

Заметим, что расстояние от Украины до Череповца составляет более 1 500 километров.

Где расположен Череповец: смотрите на карте



Взрывы в Череповце

В Череповце громко: смотрите видео

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала заметил, что у России есть несколько уязвимых точек. Речь идет о регулярных атаках на Москву, нефтеперерабатывающую отрасль и все объекты, что с ней связаны и Крым – "географический оперативный котел, где трудно организовать любую систему обороны". По его словам, Силы обороны знают об этом и регулярно работают для эффективного поражения.

