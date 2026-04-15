Ударів завдали 14 квітня та у ніч проти 15 квітня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Мінус тисяча окупантів і багато техніки: втрати Росії на 15 квітня

Що відомо про удари ЗСУ?

Підрозділи Сил оборони вгатили по РЛС 96 Л6 у Красногірському, що на Запоріжжі. Зазначається, що станція входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400. Також під ударом була РЛС "Небо-СВУ" у Гвардійському, що в Криму.

До того ж на Запоріжжі було атаковано ворожий склад з боєприпасами біля селища Терпіння. А ось склад дронів уражено на Донеччині, поблизу Гірного.

У районі Маріуполя оборонці поцілили у цистерни з паливом, а біля Рибинського і Тополиного – у склади матеріально-технічного забезпечення росіян.

Крім того, українські військові вгатили по скупченню російських загарбників біля Івановського та Волфинського, що у Курській області Росії. Такі ж цілі уразили на ТОТ Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Нещодавні втрати армії Росії