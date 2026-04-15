Мінус тисяча окупантів і багато техніки: втрати Росії на 15 квітня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на 1 313 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 313 970 (+1010) осіб;

танків – 11 864 (+1);

бойових броньованих машин – 24 390 (+1);

артилерійських систем – 40 003 (+50);

РСЗВ – 1 736 (+4);

засобів ППО – 1 346 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 239 241 (+1388);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);

спеціальної техніки – 4 125 (+2).

До слова, Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив 24 Каналу, що у Росії зменшуються темпи набору контрактників, які не бажають воювати навіть за великі гроші. Але мобілізаційний потенціал країни-окупантки все ще залишається високим. До того ж Росія, як зазначив в етері 24 Каналу Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", шукатиме ресурси у КНДР або Білорусі.

Втрати Росії станом на 15 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

