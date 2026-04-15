Українські прикордонники продовжують посилювати атаки по позиціях ворога. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Дивіться також Перші за 4 роки дзвінки додому: у ДПСУ показали зворушливі кадри з обміну полоненими

Що відомо про нові втрати ворога?

Прикордонники-пілоти БпЛА бригади Сталевий кордон завдали ударів по позиціях російських військ на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

У результаті атак знищено п'ять укриттів, де переховувалися російські військові. Також ліквідовано чотирьох штурмовиків. Крім того, українські військові уразили автомобіль противника, який використовувався для переміщення особового складу або спорядження.

Українські військові знищують ворога: дивіться відео

Важливо! Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів, що кілзона на Харківщині з часом розширюється і різна залежно від ділянки фронту. Російські війська активно використовують безпілотники для розвідки й атак, які можуть залітати вглиб на 50 – 60 кілометрів.

Що відомо про інші втрати, які українські прикордонники завдають росіянам?