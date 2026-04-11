Зворушливе відео опублікувала Держприкордонслужба.

Що показали в ДПСУ під час повернення українців з російської неволі?

Перед Великоднем Україна повернула з російської неволі 182 громадян – 175 військових і 7 цивільних. Для багатьох із них це перша можливість за довгий час зв'язатися з рідними.

Перші дзвінки додому рідним. Сльози, які вже не стримують. Вони плачуть і усміхаються одночасно. Їдуть і махають незнайомим людям за вікном, бо сьогодні кожен українець для них – рідний. Тепер вони не самі. Нарешті це дорога додому,

– написали в Держприкордонслужбі.

Звільнені з полону українці телефонують рідним: дивіться відео

Обмін став результатом роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Паралельно гуманітарний трек щодо звільнення цивільних посилювався комунікацією з російською уповноваженою з прав людини. Особливістю цього повернення є те, що переважна більшість – перебували в неволі з 2022 року. Це 156 військових і всі 7 цивільних.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, військові ЗСУ, НГУ та ДПСУ, зокрема бійці різних підрозділів. Також повернулися 28 офіцерів. Цивільні – переважно молоді люди, викрадені на окупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

Після повернення звільнені мають проблеми зі здоров'ям і потребують медичної та психологічної допомоги. Реабілітація розпочинається одразу після звільнення.

Зверніть увагу! Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що у 2025 році було звільнено найбільше українців з полону. Цим займається Координаційний штаб, який за 4 роки звільнив понад 8 тисяч людей.

