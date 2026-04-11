Деталі передає 24 Канал. Представник ГУР МО Андрій Юсов додав, що Україна планувала повернути значно більше захисників.

Що кажуть у ГУР про обмін полоненими 11 квітня?

Як пояснив Андрій Юсов, 182 людини, яких повернули, – це багато. Проте були сподівання повернути більшу кількість полонених.

Україна вела роботу над поверненням значно більшої кількості наших захисників напередодні Великодня. На жаль, ворог відкинув і ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і, по суті, багато інших речей. Разом з тим, робота продовжується,

– висловився Юсов.

За його словами, щоразу переговорний процес з росіянами є дуже складним. Як і будь-які перемовини з державою-агресором, яка відверто маніпулює міжнародним правом, або ігнорує його, або нехтує ним.

Окремі категорії полонених і офіцерський склад повертати особливо важко. Тим не менше, 11 квітня це вдалося зробити.

Це завжди непростий процес. Тим не менше, що би не відбувалось, які би гарячі події не були на фронті, які би гучні заяви на міжнародній арені не лунали, робота і цей контакт, і цей перемовний процес не зупиняється. І це принципова позиція президента України Володимира Зеленського. Це принципова позиція керівника Офісу Президента генерал-лейтенанта Кирила Буданова і всієї команди Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Переговорна група продовжує працювати в тому числі і сьогодні,

– наголосив Андрій Юсов.

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки й Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, допомогу, посередництво в підготовці, проведенні та реалізації сьогоднішньої операції.

Скільки людей повернули під час обміну 11 квітня?