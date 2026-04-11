Детали передает 24 Канал. Представитель ГУР МО Андрей Юсов добавил, что Украина планировала вернуть значительно больше защитников.

Что говорят в ГУР об обмене пленными 11 апреля?

Как пояснил Андрей Юсов, 182 человека, которых вернули, – это много. Однако были надежды вернуть большее количество пленных.

Украина вела работу над возвращением значительно большего количества наших защитников накануне Пасхи. К сожалению, враг отверг и эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и, по сути, много других вещей. Вместе с тем, работа продолжается,

– высказался Юсов.

По его словам, каждый раз переговорный процесс с россиянами является очень сложным.