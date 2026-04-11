Кадры прибытия воинов и гражданских обратно домой обнародовал президент Владимир Зеленский.
Украинцы возвращаются из плена
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 11 апреля удалось вернуть 175 украинских Героев и 7 гражданских. Многих из них россияне пленили в первые дни полномасштабного вторжения.
Возвращение пленных в Украину перед Пасхой: смотрите видео
Украине удалось вернуть бойцов нескольких структур Сил обороны, что мужественно защищали государство на разных направлениях, в частности в Мариуполе.
Первые кадры освобождения бойцов / Фото из телеграмма Владимира Зеленского
Украинские бойцы вернулись из российской неволи / Фото из телеграмма Владимира Зеленского
Что известно о последнем обмене пленными?
В Координационном штабе проинформировали, что из плена накануне Пасхи освобождены, в частности, представителей ВМС ВСУ, Сухопутных войск, ТрО, Нацгвардии, Сил беспилотных систем.
Отмечается, что самому молодому освобожденному всего 22 года, а самому старшему – 63 года. Также среди тех, кого вернули, 25 офицеров и гражданские. Последние попали в плен преимущественно на Киевщине в 2022 году.
Украинская сторона поблагодарила США и ОАЭ за содействие в организации. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал, что больше хороших новостей будет в ближайшее время.