Кадри прибуття воїнів та цивільних назад додому оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також Більшість – героїчні оборонці Маріуполя: Буданов розповів, кого повернули додому з полону

Українці повертаються з полону

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 11 квітня вдалось повернути 175 українських Героїв та 7 цивільних. Багатьох з них росіяни полонили в перші дні повномасштабного вторгнення.

Повернення полонених в Україну перед Великоднем

Україні вдалось повернути бійців кількох структур Сил оборони, що мужньо захищали державу на різних напрямках, зокрема у Маріуполі.

Перші кадри звільнення бійців / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Українські бійці повернулись з російської неволі / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Що відомо про останній обмін полоненими?