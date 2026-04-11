Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Петро Яценко.

Які деталі 72-го обміну полоненими?

В Україну повернулися 175 військових. Це, зокрема, захисники Маріуполя, бійці Нацгвардії, Сил безпілотних систем, Сухопутних військ, а також прикордонники.

Як повідомив Яценко, особливістю цього обміну є те, що повертаються люди, які були бранцями Росії найдовше – їх взяли в полон ще у 2022-му.

Важливо й те, що додому повернулися 25 офіцерів. Раніше російська сторона віддавала офіцерів неохоче. Варто додати, що повернуті бійці захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Також з неволі повернули 7 цивільних. За словами Яценка, їх полонили росіяни ще у 2022-му переважно на Київщині, хоча є також люди з інших регіонів. Представник Коордштабу додав, що переговори щодо наступних обмінів тривають.

До слова, наприкінці березня керівник ГУР Олег Іващенко повідомив, що з 2022 року в результаті проведених операцій додому вдалося повернути майже 9 тисяч українських військових і цивільних. За його словами, саме 2025 рік став рекордним за кількістю звільнених.

