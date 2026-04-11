Детальніше про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.
Кого повернула Україна з полону?
Кирило Буданов повідомив, що обмін полоненими напередодні Великодні відбувся за доручення президента України. Цього разу за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повернулись з російської неволі 175 українських захисників та 7 цивільних.
Зазначається, що більшість звільнених військових утримували у полоні з 2022 року. Серед них також героїчні оборонці Маріуполя.
Попри складнощі на Батьківщину повернулись й 25 офіцерів, яких Росія категорична відмовлялась обмінювати.
Вдома також Нацгвардійці, яких взяли у полон під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення, додали в Головному управлінні розвідки.
Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося – 63 роки,
– зазначили в ГУР МО.
Отже, серед звільнених військовополонених:
- представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Повітряних Сил,
- Територіальної оборони,
- Десантно-штурмових військ,
- Військової служби правопорядку,
- Сил безпілотних систем,
- Національної гвардії України,
- Державної прикордонної служби.