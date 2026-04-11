Серед тих, кого звільнили, є поранені. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Що відомо про обмін полоненими 11 квітня?

За словами політика, додому повернулися воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Серед них – рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому,

– заявив Зеленський.

До слова, наприкінці березня очільник ГУР Олег Іващенко розповів, що з 2022 року було проведено понад 70 обмінів. За цей було повернуто майже 9 тисяч військовополонених та цивільних заручників. У 2025 році вдалося звільнити найбільше людей.

Обмін полоненими: останні новини