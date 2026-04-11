Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Петр Яценко.
Какие детали 72-го обмена пленными?
В Украину вернулись 175 военных. Это, в частности, защитники Мариуполя, бойцы Нацгвардии, Сил беспилотных систем, Сухопутных войск, а также пограничники.
Как сообщил Яценко, особенностью этого обмена является то, что возвращаются люди, которые были пленниками России дольше – их взяли в плен еще в 2022-м.
Важно и то, что домой вернулись 25 офицеров. Ранее российская сторона отдавала офицеров неохотно. Стоит добавить, что возвращенные бойцы защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.
Также из неволи вернули 7 гражданских. По словам Яценко, их пленили россияне еще в 2022-м преимущественно на Киевщине, хотя есть также люди из других регионов. Представитель Коордштаба добавил, что переговоры о следующих обменах продолжаются.
К слову, в конце марта руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что с 2022 года в результате проведенных операций домой удалось вернуть почти 9 тысяч украинских военных и гражданских. По его словам, именно 2025 год стал рекордным по количеству освобожденных.
Какими были последние обмены?
Напомним, что в Украину вернули тела 1 000 погибших военнослужащих в результате репатриационных мероприятий с Россией 9 апреля.
5 марта Украина и Россия провели первый этап обмена пленными, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, среди них были защитники Мариуполя. Уже 6 марта состоялся следующий этап: Украине удалось освободить еще 300 военных, а также двух гражданских. Среди возвращенных есть бойцы, которые находились в плену более года, а некоторые – еще с 2022 года.
При этом освобожден полковник ГПСУ Станислав Керод, который провел в российской неволе около 200 дней, поделился с 24 Каналом свидетельствами о жестоком обращении и условиях, в которых до сих пор удерживают украинских пленных.