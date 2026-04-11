Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Петр Яценко.

Какие детали 72-го обмена пленными?

В Украину вернулись 175 военных. Это, в частности, защитники Мариуполя, бойцы Нацгвардии, Сил беспилотных систем, Сухопутных войск, а также пограничники.

Как сообщил Яценко, особенностью этого обмена является то, что возвращаются люди, которые были пленниками России дольше – их взяли в плен еще в 2022-м.

Важно и то, что домой вернулись 25 офицеров. Ранее российская сторона отдавала офицеров неохотно. Стоит добавить, что возвращенные бойцы защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

Также из неволи вернули 7 гражданских. По словам Яценко, их пленили россияне еще в 2022-м преимущественно на Киевщине, хотя есть также люди из других регионов. Представитель Коордштаба добавил, что переговоры о следующих обменах продолжаются.

К слову, в конце марта руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что с 2022 года в результате проведенных операций домой удалось вернуть почти 9 тысяч украинских военных и гражданских. По его словам, именно 2025 год стал рекордным по количеству освобожденных.

