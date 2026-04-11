Трогательное видео опубликовала Госпогранслужба.

Что показали в ГПСУ во время возвращения украинцев из российской неволи?

Перед Пасхой Украина вернула из российской неволи 182 граждан – 175 военных и 7 гражданских. Для многих из них это первая возможность за долгое время связаться с родными.

Первые звонки домой родным. Слезы, которые уже не сдерживают. Они плачут и улыбаются одновременно. Едут и машут незнакомым людям за окном, потому что сегодня каждый украинец для них – родной. Теперь они не одни. Наконец это дорога домой,

– написали в Госпогранслужбе.

Освобожденные из плена украинцы звонят родным: смотрите видео

Обмен стал результатом работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Параллельно гуманитарный трек по освобождению гражданских усиливался коммуникацией с российской уполномоченной по правам человека. Особенностью этого возвращения является то, что подавляющее большинство – находились в неволе с 2022 года. Это 156 военных и все 7 гражданских.

Среди освобожденных – защитники Мариуполя, военные ВСУ, НГУ и ГПСУ, в частности бойцы различных подразделений. Также вернулись 28 офицеров. Гражданские – преимущественно молодые люди, похищены на оккупированных территориях Харьковщины, Киевщины, Херсонщины и Донетчины. Все они незаконно удерживались с 2022 года.

После возвращения освобожденные имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской и психологической помощи. Реабилитация начинается сразу после освобождения.

Обратите внимание! Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что в 2025 году было освобождено больше всего украинцев из плена. Этим занимается Координационный штаб, который за 4 года освободил более 8 тысяч человек.

