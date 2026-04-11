Большинство украинцев, которых далось вернуть домой, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно о гражданских, которых удалось вернуть из плена?

Накануне Пасхи Украина вернула из российской неволи 182 граждан, среди которых – 7 гражданских. Все они были незаконно похищены оккупантами и удерживались с 2022 года.

Речь идет преимущественно о молодых людях, рожденных в 2000-х годах. Их похитили на временно оккупированных территориях Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей.

Всех их без всяких на то оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу,

– рассказал Лубинец.

В Украину вернули гражданских, которые находились в плену

Кроме того, удалось вернуть и 175 украинских военных. Большинство освобожденных – как гражданских, так и военных – находились в плену более четырех лет. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, травмы и нуждаются в длительной реабилитации.

Один из освобожденных имеет критическое состояние здоровья: черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, сожженную кожу из-за пыток,

– отметил омбудсмен.

По возвращении украинцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также информируют об их правах.

Важно! В конце марта руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что с 2022 года состоялось более 70 обменов. В рамках этих процессов Украине удалось вернуть почти девять тысяч военнопленных и гражданских заложников, причем наибольшее количество освободили именно в 2025 году.

