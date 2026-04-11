Більшість українців, яких далося повернути додому, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відомо про цивільних, яких вдалося повернути з полону?

Напередодні Великодня Україна повернула з російської неволі 182 громадян, серед яких – 7 цивільних. Усі вони були незаконно викрадені окупантами та утримувалися з 2022 року.

Йдеться переважно про молодих людей, народжених у 2000-х роках. Їх викрали на тимчасово окупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та Донеччини.

Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька,

– розповів Лубінець.

В Україну повернули цивільних, які перебували в полоні / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Крім того, вдалося повернути і 175 українських військових. Більшість звільнених – як цивільних, так і військових – перебували в полоні понад чотири роки. Чимало з них мають серйозні проблеми зі здоров'ям, травми та потребують тривалої реабілітації.

Один зі звільнених має критичний стан здоров'я: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури,

– зазначив омбудсман.

Після повернення українцям надають необхідну медичну та психологічну допомогу, а також інформують про їхні права.

Важливо! Наприкінці березня керівник ГУР Олег Іващенко повідомив, що від 2022 року відбулося понад 70 обмінів. У межах цих процесів Україні вдалося повернути майже дев'ять тисяч військовополонених і цивільних заручників, причому найбільшу кількість звільнили саме у 2025 році.

