Серед наших захисників, які повернулися в Україну, є ті, що перебували в полоні з 2022 року. 24 Канал публікує фото та відео із зустрічі визволених українських військовослужбовців з рідними та близькими.

Що відомо про обмін 5 березня?

Обмін полоненими 5 березня відбувся завдяки домовленостям, які були досягнуті на переговорах у Женеві. Більшість тих українських військовослужбовців, які повернулися додому, перебували в російському полоні з 2024 року.

Зверніть увагу! За статистикою, серед звільнених з полону захисників, наймолодшому – близько 20 років, найстаршому – приблизно 60 років.

Один з них чоловік – Крістіни. Жінка чекала коханого з полону майже 23 місяці.

Крістіна розповіла про чоловіка, що повернувся з полону: дивіться відео

В мене стільки емоцій. Він – найкращий, я дуже рада, що він повернувся, це – найголовніше,

– схвильовано каже Крістіна.



Зустріч Крістіни з чоловіком / Фото 24 Канал

Як і Кристина, своїх чоловіків, синів, братів, рідних і друзів очікували ще багато людей. Серед тих, хто сьогодні зібрався на зустріч наших захисників, є й ті, хто очікує своїх рідних, що зникли безвісти. Хоча і не підтверджено, що вони перебувають у полоні, проте люди сподіваються, що може трапитись диво і їх обміняють без підтвердження.

На зустрічі полонених було багато людей з плакатами зниклих безвісти / Фото 24 Каналу

Зокрема родичі очікують повернення безвісти зниклих у Курській області. Ситуацію щодо цього пояснив речник Координаційного штабу Петро Яценко.

Всі наші оборонці, незалежно, де вони були схоплені ворогом, мають право на повернення. Перемовини тривають. На цьому етапі обміну серед українських захисників переважно ті, що боронили нашу країну на Сході і Півдні. Але ми хочем забрати всіх наших, у нас є для цього достатній обмінний фонд, –

наголосив Яценко.

Загалом відбувся 71 обмін, згідно з домовленостями, які були досягнуті перемовними групами Координаційного штабу. Є ще політичні домовленості, наголосив Яценко, і вони рахуються окремо.

