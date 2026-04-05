Українські військові також знищили й особовий склад окупантів. Про це повідомили в ДПСУ.

Як ДПСУ знищували окупантів?

Пілоти БпЛА з ДПСУ завдали серйозного удару по окупантах на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок атаки українських військових росіяни втратили:

транспортер МТ-ЛБ;

вантажні та легкові автівки;

квадроцикли;

укриття;

склади ПММ та БпЛА;

групу піхотинців.

Українські прикордонники також знищили російських піхотинців, які намагалися пройти через газову трубу.

Яка зараз ситуація на Сумщині?