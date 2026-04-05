Українські військові також знищили й особовий склад окупантів. Про це повідомили в ДПСУ.
Як ДПСУ знищували окупантів?
Пілоти БпЛА з ДПСУ завдали серйозного удару по окупантах на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок атаки українських військових росіяни втратили:
- транспортер МТ-ЛБ;
- вантажні та легкові автівки;
- квадроцикли;
- укриття;
- склади ПММ та БпЛА;
- групу піхотинців.
Українські захисники знищують росіян на Сумщині
Українські прикордонники також знищили російських піхотинців, які намагалися пройти через газову трубу.
Яка зараз ситуація на Сумщині?
Росіяни розкидають фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині за допомогою безпілотників. Купюри мають написи із закликами до колабораціонізму та QR-коди.
Окупанти завдали удару по цивільному підприємству в Сумській області, внаслідок чого спалахнула пожежа і поранено троє людей. Поранені чоловіки 50 і 30 років, а також жінка 54 років.
Російські авіабомби влучили у житловий сектор Глухова в Сумській області, внаслідок чого постраждали 11 осіб, включаючи дитину. Це був удар по гуртожитку закладу освіти.