Украинские военные также уничтожили и личный состав оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.
Как ГПСУ уничтожали оккупантов?
Пилоты БпЛА с ГПСУ нанесли серьезный удар по оккупантам на Северо-Слобожанском направлении. В результате атаки украинских военных россияне потеряли:
- транспортер МТ-ЛБ;
- грузовые и легковые автомобили;
- квадроциклы;
- укрытия;
- склады ГСМ и БпЛА;
- группу пехотинцев.
Украинские пограничники также уничтожили российских пехотинцев, которые пытались пройти через газовую трубу.
Какая сейчас ситуация на Сумщине?
Россияне разбрасывают фальшивые купюры на Сумщине и Черниговской области с помощью беспилотников. Купюры имеют надписи с призывами к коллаборационизму и QR-коды.
Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Сумской области, в результате чего вспыхнул пожар и ранены три человека. Раненые мужчины 50 и 30 лет, а также женщина 54 лет.
Российские авиабомбы попали в жилой сектор Глухова в Сумской области, вследствие чего пострадали 11 человек, включая ребенка. Это был удар по общежитию учебного заведения.