Украинские военные также уничтожили и личный состав оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как ГПСУ уничтожали оккупантов?

Пилоты БпЛА с ГПСУ нанесли серьезный удар по оккупантам на Северо-Слобожанском направлении. В результате атаки украинских военных россияне потеряли:

транспортер МТ-ЛБ;

грузовые и легковые автомобили;

квадроциклы;

укрытия;

склады ГСМ и БпЛА;

группу пехотинцев.

Украинские защитники уничтожают россиян на Сумщине: смотрите видео

Украинские пограничники также уничтожили российских пехотинцев, которые пытались пройти через газовую трубу.

Какая сейчас ситуация на Сумщине?