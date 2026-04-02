Об этом сообщили исполняющий обязанности сумского городского головы Артем Кобзарь, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и Начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.
Какие купюры разбрасывают россияне?
Российские военные начали разбрасывать с беспилотников фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине. На них могут быть надписи с призывом к коллаборационизму и QR-коды со ссылкой на вражеские ресурсы. Пропагандистские листовки имитируют купюру в 100 гривен.
В случае обнаружения таких бумажек жителей просят не трогать их, QR-коды не сканировать, а вызвать полицию или ГСЧС.
"Купюры", которые разбрасывают оккупанты на Сумщине
Каких коллаборантов недавно задерживали в Украине?
СБУ задержала агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага на Покровском направлении. Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы россиян.
На Киевщине СБУ задержала российского агента, который регистрировал Starlink для россиян. Злоумышленник планировал привлечь еще 20 знакомых для верификации российских терминалов.