Об этом сообщили в СБУ.

Как злоумышленник "сливал" координаты?

По словам правоохранителей, основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы россиян.

После получения координат оккупанты планировали осуществить по ним прицельные удары, в частности полуторатонными управляемыми авиабомбами.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения, заблаговременно разоблачили агента и задержали его после проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских войск,

– говорится в заявлении.

Как установило расследование, наведением КАБов занимался завербованный россиянами безработный житель Доброполья. В поле зрения российского ГРУ он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах телеграмм-каналов.

После агент объезжал Покровскую агломерацию и проводил доразведку, чтобы сделать фото военных объектов и обозначить геолокации на гугл-картах. Для координации действий злоумышленник также находился на постоянной связи с куратором от российского ГРУ.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом с помощью мессенджера.

Следователи СБУ уже сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

